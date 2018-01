Trump diu que ell hauria estat «més dur» que May en la negociació del Brexit

El president nord-americà, Donald Trump, va afirmar que ell hagués estat molt «més dur» que la primera ministra britànica, Theresa May, en la negociació de la sortida del Regne Unit de la UE. Trump va realitzar aquestes declaracions durant una entrevista amb la televisió britànica ITV. L'inquilí de la Casa Blanca va ser interrogat sobre si May estava en una posició avantatjosa per a les negociacions. «Que si seria així com ho hagués negociat? No. Jo no ho hagués negociat com s'ha fet. Jo hagués tingut una actitud diferent», va assenyalar. A la pregunta de com hagués estat aquesta actitud, Trump va respondre que «jo hagués dit a la UE que no és tant com semblava». «Jo hauria adoptat una postura més dura en la sortida», va afegir.

A més, el president nord-americà va recordar que ell ja va predir que el Brexit guanyaria en el referèndum celebrat al juny de 2016. «Ho vaig dir pel comerç, però sobretot per la immigració. Conec i entenc el poble britànic», va asseverar. «No volen que gent de tot el món vingui al Regne Unit. No saben res d'aquesta gent», va argumentar. Sobre les noces reials del príncep Enric i la nord-americana Meghan Markle, Trump va assegurar que «que jo sàpiga» no està convidat.