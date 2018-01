El 40% dels casos de càncer es poden evitar amb bons hàbits

La incidència del càncer segueix augmentant cada any a Espanya, tot i que el 40 per cent dels casos es poden prevenir amb hàbits de vida saludables, segons es desprèn de l'informe «El càncer a Espanya 2018», realitzat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) i presentat amb motiu de la celebració, el proper 4 de febrer, del Dia Mundial de les malalties oncològiques.

L'any passat es van detectar a Espanya 228.482 nous casos de tumor, sent el colorectal (34.331) el més freqüent, seguit del de pròstata (30.076), pulmó (28.645), mama (26.370), bufeta (16.677) i estómac (8.284). «Les principals raons de l'augment dels casos de tumor són l'increment de l'esperança de vida, el desenvolupament dels programes de cribratge i la no adopció d'hàbits de vida saludables», va alertar la presidenta de SEOM, Ruth Vera. I és que, tal com va insistir la presidenta de SEOM, un 20 per cent de la població a Espanya segueix fumant, tot i que se sap que el tabac és el responsable del 34 per cent de tots els càncers.