Dimiteix el subdirector de l'FBI fart de les crítiques de Trump

El subdirector de la policia federal nord-americana, l'FBI, Andrew McCabe, va presentar la seva dimissió amb efecte immediat. McCabe ha estat molt criticat públicament pel president nord-americà, Donald Trump, des que va ser nomenat per al càrrec, l'1 de febrer de 2016. Concretament, Trump acusava McCabe de donar suport a la seva rival en la contesa presidencial, Hillary Clinton. La dimissió es va produir només unes setmanes abans que es jubilés, ja que a partir de març complia amb els requisits.

McCabe ha estat l'objectiu de polítics del Partit Republicà, que l'acusaven de parcialitat en les investigacions de l'FBI sobre la presumpta col·laboració de la campanya de Trump amb Rússia durant el procés electoral de 2016. La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va treure importància a la influència de les crítiques de Trump en la dimissió. «Els puc dir que el president no ha participat en el procés de presa de decisions», va assegurar. A més,va destacar que Trump segueix tenint «plena confiança» en el director de l'FBI, Christopher Wray.

McCabe va ocupar breument el càrrec de director interí de l'FBI el maig de l'any passat, quan Trump va destituir el director James Comey, qui estava investigant la possible ingerència russa en la campanya electoral nord-americana.

Per altra banda, l'equip de seguretat del president dels Estats Units està analitzant opcions per contrarestar l'amenaça d'espionatge de la Xina en trucades telefòniques al país nord-americà, entre les quals hi ha la construcció d'una xarxa sense fil 5G d'alta velocitat. L'opció està sent debatuda en un nivell baix del Govern i està a uns entre sis i vuit mesos de ser avaluada pel president.

El concepte d'una xarxa 5G buscaria fer front al que els funcionaris consideren com una amenaça de la Xina a la ciberseguretat i a la seguretat econòmica dels EUA. El govern de Trump ha adoptat una línia dura en polítiques iniciades pel seu predecessor, Barack Obama, en assumptes que van des del paper del Govern xinès davant Corea del Nord fins als intents del país asiàtic per adquirir indústries estratègiques.