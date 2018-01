Mor un mariscador furtiu per un cop de mar a la Corunya

Els serveis de rescat van recuperar el cadàver d'un mariscador furtiu que 14 hores abans va ser engolit per una onada mentre recollia percebes a la platja corunyesa d'O Baleo, al municipi de Valdoviño de la comarca de Ferrol. El mort, de 40 anys d'edat, era de nacionalitat austríaca, però havia establert la seva residència a escassos quilòmetres del lloc dels fets, a la localitat veïna de Cedeira, al nord de la província de la Coruña. L'home va baixar a les roques de la platja d'O Baleo per recollir percebes i, mentre ho feia, se'l va emportar una onada de grans dimensions i el va fer colpejar-se contra una roca, morint ofegat i pels cops del mar. Tot apunta que la mort va ser immediata, però el seu cadàver no va poder ser recuperat fins hores més tard.