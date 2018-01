Podem proposa 24.500 milions més de despesa per al 2018

Units Podem-En Comú Podem-En Marea ha presentat uns pressupostos generals de l'Estat alternatius a l'actual pròrroga pressupostària amb 24.500 milions més de despesa per «reconnectar el creixement amb el progrés social» i acostar la mitjana d'inversió, despesa pública i les rendes del treball a la mitjana europea. La proposta del grup, presentada al Cercle de Belles Arts de Madrid, passa per alentir la reducció dels nivells de dèficit, deixant-lo en el 3% -el 2017 va ser del 3,1% i per al 2018 el compromís amb la Comissió Europea és portar-lo al 2,2%- i deixar més marge a totes les administracions de l'Estat, a excepció de la Seguretat Social, en la qual creuen possible alleujar els seus números vermells.

Així, preveuen incrementar en la caixa de la Seguretat Social els seus ingressos en 6.730 milions d'euros, gravant més les cotitzacions més altes (7.250 milions), eliminant bonificacions (1.170 milions) i implantant una quota progressiva als autònoms (2.220 milions deixats de recaptar).

D'altra banda, consideren possible incrementar la recaptació fiscal a 4.745 milions, principalment a través d'impostos mediambientals (1.650 milions) dins d'una primera fase d'una «profunda reforma fiscal», que incrementaria el gravamen als beneficis de la banca (1.000 milions ) i la tributació de rendiments de capital mobiliari (600 milions), establiria un impost de solidaritat a les grans fortunes (1.000 milions) i un altre a les transaccions financeres (550 milions). Així mateix, s'eliminarien desgravacions a grans empreses en Societats (700 milions), les SICAV (350 milions) i les deduccions per plans de pensions privats (170 milions).