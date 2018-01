Protesta de taxistes contra Uber al Salvador

Plataformes de transport compartit com per exemple Uber continuen generant polèmica. Ahir, els taxistes del Salvador van sortir a manifestar-se per protestar contra aques tipus de serveis, que permeten als usuaris organitzar-se per compartir vehicle, en considerar que els suposa una competència deslleial. Aquesta protesta se suma a les que ja han tingut lloc en altres ciutats del món, inclosa Madrid, per exemple.