La UE ofereix a Londres mantenir el mateix estat fins al 2020 sense veu ni vot

La Unió Europea ha pactat les directrius perquè la Comissió Europea negociï en nom seu amb Londres un període de transició per adaptar-se al Brexit, una fase que podrà allargar-se fins al 31 de desembre de 2020 i en la qual el bloc ofereix al Regne Unit mantenir el mateix estat però sense vot ni presència a les institucions comunitàries.

L'acord es va produir en una reunió de ministres d'Afers Generals de la UE a Brussel·les, en què els Vinst-i-set van donat llum verd al document en només «dos minuts», segons va revelar a través de Twitter la número dos de l'equip negociador europeu, Sabine Weyand.

«Una transició amb statu quo sense representació institucional, que durarà des del Brexit (29 de març de al 2019) fins al 31 de desembre de 2020», va escriure Weyand. Es tracta d'un període «clarament definit i limitat amb precisió», van escriure els Vint-i-set en les orientacions.

Per part seva, el Govern britànic va defensar el paper de la primera ministra, Theresa May, en matèria de medi ambient, habitatge, educació i, especialment, en les negociacions amb la Unió Europea per consumar el procés de divorci, després que hagin aparegut nombroses crítiques contra ella en aquestes últimes setmanes. El president nord-americà, Donald Trump, va afirmar en una recent entrevista a la cadena britànica ITV que ell hagués estat molt «més dur» que May en la negociació per a la sortida del Regne Unit de la UE.