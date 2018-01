La CIA alerta que Rússia intentarà intervenir a les eleccions dels EUA

El director de la CIA, Mike Pompeo, va assegurar que el Kremlin intentarà intervenir en les properes eleccions parlamentàries de meitat de mandat que se celebraran al novembre de 2018 als Estats Units. «Estic convençut que els Estats Units tindran unes eleccions lliures i democràtiques i que plantarem cara d'una manera prou ferma perquè l'impacte de la ingerència russa no serà determinant», va explicar Pompeo en una entrevista a la BBC.

El director de la CIA va assenyalar que els serveis d'Intel·ligència nord-americans són els millors del món. «Sortirem allà fora i farem mans i mànigues per robar secrets en benefici dels ciutadans americans. Vull que tornem a estar al capdavant», va dir.

Pompeo va manifestar que comparteix amb els països europeus certa suspicàcia respecte a Rússia, ja que no ha vist «un descens significatiu de la seva activitat» de subversió a altres països. El cap dels espies nord-americans també va advertir que Corea del Nord podria tenir la capacitat de llançar míssils nuclears contra territori nord-americà «d'aquí a uns mesos».

Paral·lelament, el Govern dels Estats Units va publicar una «llista negra» amb el nom de 114 polítics i 96 empresaris vinculats al president rus, Vladímir Putin, fet que, segons aquest darrer, és «un acte hostil que complica les relacions» entre els dos països.

L'anomenada «llista del Kremlin» o «llista Putin», publicada pel Departament del Tresor nord-americà, inclou desenes d'oligarques entre els quals hi ha els responsables dels dos principals bancs de Rússia, magnats del sector metal·lúrgic i el cap del monopoli gasista rus.

El document no implica sancions, de moment, però evidencia l'interès polític de Washington per assenyalar l'entorn més proper a Putin en un moment en què encara s'investiguen les presumptes ingerències de Moscou a les eleccions nord-americanes de 2016, vençudes pel republicà Donald Trump. Putin va lamentar irònicament no formar part de la llista -«quina llàstima»-, però no va dubtar a descriure-la com «un acte hostil».