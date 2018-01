La guia per ser espanyol, segons The Times

La guia per ser espanyol, segons The Times

El periodista britànic Chris Haslam ha aconseguit encendre les xarxes socials després de redactar per a The Times un polèmic reportatge en el qual descriu a la seva manera com ser espanyol. L'article en qüestió ha estat inclòs dins d'un especial sobre Espanya com a destinació turística. En ell, el reporter deixa anar 'perles' com que el millor camí per convertir-se en espanyol és oblidar "les nocions anglosaxones d'educació, discreció i decor".

"Ser espanyol implica entrar una un bar, besar i abraçar complets desconeguts, cridar 'escolti' al cambrer i llençar tot el que no et puguis menjar o beure a terra", comença l'article, que ha motivat centenars de missatges en les xarxes socials de ciutadans que retreuen que el periodista tiri de tòpics per descriure als espanyols com grollers, maleducats i impuntuals.

Molts internautes posen en qüestió fins i tot que Chris Haslam hagi estat mai a Espanya, i li recorden que el comportament dels turistes britànics al nostre país no és sempre el més desitjable.

La manca de puntualitat és un dels tòpics als quals al·ludeix el periodista: En aquest punt descriu la impuntualitat: "Arribar 30 minuts tard a qualsevol costat està considerat, de fet, bastant aviat".

Els horaris dels àpats a casa nostra també mereixen un esment especial en l'article: "Deixa qualsevol cosa que estiguis fent a les onze del matí i fes una cervesa i un entrepà. Això hauria de ser suficient fins a l'hora de dinar, a les 14 hores. Esteu prendre un menú del dia de tres plats, i et portarà entre dues i tres hores. Després fes una migdiada, sentència l'article.