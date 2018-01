Irlanda celebrarà un referèndum al maig sobre l'avortament

El Consell de Ministres del Govern irlandès va aprovar la convocatòria d'un referèndum sobre la derogació de la Vuitena Esmena a la Constitució, que blinda a nivell constitucional la penalització de l'avortament. La votació se celebrarà a finals de maig. Si la població donés suport a la derogació de la Vuitena Esmena, el seu text se substituiria per un que habilitaria el Parlament per legislar en aquest àmbit. D'aquesta forma, el Consell de Ministres ha aprovat la proposta després de quatre hores de reunió i sota la iniciativa del primer ministre, Leo Varadkar, que considera que la prohibició genèrica de la interrupció voluntària de l'embaràs és massa restrictiva. La Vuitena Esmena va ser aprovada l'any 1983 i en ella es consagra el dret a la vida tant de la mare com del no nascut, de la mateixa forma que es veta al Parlament qualsevol intervenció sobre el tema.