Les millors imatges de la superlluna blava de sang

La segona superlluna de l'any s'ha produït aquest dimecres 31 de gener, i ha mostrat al satèl·lit en condicions tan especials que no coincidien des de fa més de 150 anys. A l'haver-hi un eclipsi, només en algunes zones es podrà admirar.

A Catalunya, aquesta superlluna s'ha pogut aquesta nit "sense cap problema" , segons ha assegurat a Europa Press el divulgador científic Antonio Pérez Verd, si bé no s'ha pogut apreciar l'eclipsi, en coincidir el seu màxim a les 14.30 hores de la tarda.

Aquesta superlluna és la tercera d'una sèrie de 'superllunes', situació en què la Lluna està més a prop de la Terra en la seva òrbita, coneguda com perigeu, i aproximadament un 14 per cent més brillant que de costum.

També és la segona lluna plena del mes, comunament coneguda com 'lluna blava'. A més, la súper lluna blava passarà a través de l'ombra de la Terra per donar als espectadors en el lloc correcte un eclipsi lunar total, el primer d'aquest 2018 --hi haurà un altre el 27 de juliol--. Mentre que la Lluna està a l'ombra de la Terra, prendrà un to vermellós, conegut com a 'lluna de sang'.

Per als observadors a Amèrica del Nord, Alaska o Hawaii, l'eclipsi serà visible abans de l'alba del 31 de gener. Per als habitants del Mig Orient, Àsia, Rússia oriental, Austràlia i Nova Zelanda, la 'súper lluna de sang blava' pot ser vista durant la sortida de la lluna en el matí del 31.

A Europa Occidental i la major part d'Àfrica i Amèrica del Sud l'espectacle serà parcial, ja que seran zones no afectades per l'eclipsi.