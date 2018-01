S'accidenta a Virgínia un tren que portava congressistes republicans

Un tren de passatgers en el qual viatjaven congressistes republicans per acudir a una trobada a Virgínia Occidental des de Washington ha xocat aquest dimecres amb un camió d'escombraries al seu pas per la localitat de Crozet, a Virgínia, i una persona ha mort.

Amtrak, l'empresa de transport que gestiona el tren, ha indicat en un comunicat que l'accident s'ha produït a les 11.20 (hora local) per causes que encara es desconeixen. "La Policia local està investigant" i la companyia està revisant el vehicle i la infraestructura "per detectar danys".

No hi ha hagut víctimes entre els passatgers i la tripulació del tren, segons ha assenyalat Amtrak. "La majoria de la gent està bé", ha dit el congressista Carles Curbelo a MSNBC. Fox News, per la seva banda, ha explicat que una persona que no anava a bord del comboi ha mort.

El tren portava als legisladors nord-americans a una trobada anual que enguany se celebra a White Sulphur Springs, a Virgínia Occidental. La renió republicana del 2018 brinda una oportunitat única perquè els líders del partit analitzin l'horitzó electoral de cara a les 'midterm'.