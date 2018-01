Unicef alerta que 60.000 nens nord-coreans estan en risc de morir de fam

Uns 60.000 nens menors de cinc anys patiran aquest any desnutrició aguda severa a Corea del Nord, de manera que estan el risc de morir per manca d'aliments, segons el Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef), que ha xifrat en 13,3 milions d'euros els costos dels seus programes al país asiàtic per al 2018.

L'ONU xifra en 18 milions els nord-coreans que pateixen inseguretat alimentària, dels quals gairebé cinc milions són menors d'edat. D'aquests últims, a Unicef li preocupa especialment la situació de 200.000 nens amb problemes de desnutrició aguda i, de forma més particular, la de 60.000 menors de cinc anys amb greus mancances.

El director de programes d'emergència d'Unicef, Manuel Fontaine, va explicar durant una roda de premsa a Ginebra que «es preveu que, en algun moment de l'any, 60.000 nens pateixin desnutrició greu», quelcom que «potencialment pot portar a la mort» . «La tendència és preocupant, no millora», va lamentar.

Les previsions de l'agència per a aquest any plantegen per tant l'assistència de 60.000 menors de cinc anys amb desnutrició aguda greu mitjançant programes d'alimentació terapèutica, així com el lliurament de suplements nutricionals a altres 1,6 milions. Els quadres de diarrea derivats d'una desnutrició aguda i de les males condicions de les xarxes de sanejament i d'higiene segueixen sent una de les principals causes de mort en la infància, segons l'informe.