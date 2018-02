Ciutadans proposa endurir l'accés al tercer grau penitenciari

Ciutadans ha proposat un enduriment de les condicions perquè els condemnats per delictes d'«especial gravetat» accedeixin al tercer grau i a permisos penitenciaris, defensant la necessitat de garantir el compliment íntegre i efectiu de les penes en determinats casos. La formació taronja ha registrat una esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei impulsada pel PNB per derogar la presó permanent revisable perquè, segons ell, el veritable problema del sistema penitenciari espanyol és el dels graus i els permisos. Pel que fa a aquesta pena, introduïda pel Govern del PP el 2015, manté que és el Tribunal Constitucional el que haurà de determinar si és compatible o no amb el que diu la Carta Magna.

A Cs no li sembla acceptable que actualment una persona condemnada a centenars d'anys de presó o a presó permanent revisable pugui obtenir el tercer grau i estar al carrer als 15 anys amb aquest règim de semillibertat, «possibilitant que reincideixin com, de fet, ha succeït en no pocs casos» de pederastes, violadors o assassins en sèrie.

Per part seva, el vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, va anunciar que el partit iniciarà una campanya de recollida de signatures perquè totes les persones que estan a favor de la presó permanent revisable per a casos d'extrema gravetat puguin dir als partits, com el PNB que la proposa o el PSOE i Ciutadans que l'afavoreixen, que no deroguin aquesta mesura. Maroto va explicar que des del PP saben que hi ha «moltíssimes persones que, independentment de la seva ideologia i del sentit del seu vot, estan a favor que la presó permanent segueixi vigent a Espanya.