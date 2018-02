Declara al Suprem el coronel de la Guàrdia Civil que va coordinar l'operatiu de l'1-O

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos –designat per l'Estat com a coordinador de l'operatiu policial de l'1-O- declara com a testimoni al Tribunal Suprem. El jutge que instrueix la causa contra el Govern i els 'Jordis', Pablo Llarena, vol tenir detalls sobre com es va gestar l'operatiu i de la implicació de cadascun dels cossos, especialment dels Mossos.

El Ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha acusat públicament i en nombroses ocasions la policia catalana d'actuar amb "passivitat" el dia del referèndum. Pérez de los Cobos tanca les declaracions dels testimonis citats aquesta setmana davant del jutge, entre els quals els exconsellers Jordi Jané, Jordi Baiget, Neus Munté i Meritxell Ruiz, i l'exdirector dels Mossos, Albert Batlle que, aquest dimecres, va negar pressions polítiques al cos per facilitar el referèndum. El coronel de la Guàrdia Civil també haurà de declarar el 14 de febrer com a testimoni a l'Audència Nacional.

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos compareix com a testimoni davant del Tribunal Suprem citat pel jutge Llarena, que vol conèixer detalls de l'operatiu policial de l'1-O. El coronel va ser el comandament únic designat per l'Estat que va encarregar-se de coordinar tot el dispositiu policial per al referèndum.

Els dies anteriors, han comparegut també l'exconseller d'Interior, Jordi Jané, i l'exdirector general dels Mossos, Albert Batlle, que va també deixar el càrrec quan Jané va sortir del Govern el mes de juliol. Batlle va negar que els Mossos rebessin pressions polítiques als Mossos per facilitar el referèndum.

A la compareixença de Pérez de los Cobos hi són presents també bona part dels advocats d'altres imputats, entre ells els lletrats d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Anna Gabriel. També hi assisteix el lletrat de VOX, que exerceix l'acusació popular i que veu en la testificació de Pérez de los Cobos una oportunitat per imputar el major Josep Lluís Trapero per rebel·lió al Tribunal Suprem.



Nova citació a l'Audiència Nacional



Fa unes setmanes, la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va ordenar noves diligències per esclarir si, amb motiu de l'1-O, els Mossos d'Esquadra van fer seguiments a polítics. Entre d'altres, ha citat com a testimoni el responsable del dispositiu policial conjunt de l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos el proper 14 de febrer a les 17hores. Les diligències es practiquen a petició de l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana. Les seves causes són les úniques que encara instrueix l'Audiència Nacional.