L'Ajuntament de Madrid rebutja reprovar Dancausa per un error de Carmena

La reprovació de la delegada del Govern a Madrid, Concepción Dancausa, no va sortir endavant al Ple de l'Ajuntament per la falta de vot de l'alcaldessa, Manuela Carmena, a la segona volta. La pròpia alcaldessa va reconèixer en un punt posterior del Ple que havia estat «un error». «He pensat que premia la tecla verda (de votació) però per alguna raó no l'he accionat bé, és l'únic motiu. Amb el sistema de votació electrònica pot haver-hi errors», va explicar la primera edil. En una primera votació, amb vot individual a petició del PP, el resultat havia quedat empatat per l'absència del delegat de Desenvolupament Urbà Sostenible, José Manuel Calvo, de baixa de paternitat. L'alcaldessa va votar llavors «sí» a la reprovació.

El reglament obliga a una segona votació en cas d'empat, situació que desempata la presidència del ple, és a dir, l'alcaldessa. En aquesta ocasió la regidora no va votar, fet pel qual els vots de PP i Cs van aconseguir rebutjar la proposició presentada pel PSOE i transaccionada per Ahora Madrid pel «comportament partidista i discriminatori» de Dancausa. El secretari general de CCOO a l'Ajuntament de Madrid, Juan Carlos Nicolás, va admetre que es va tractar d'un error.