Un naturòpata, absolt per la mort d'un jove a qui va instar a deixar un tractament

El Jutjat Penal número 10 de València ha absolt un naturòpata dels delictes d'homicidi per imprudència i intrusisme dels que l'acusava el pare d'un jove de 21 anys que va deixar el tractament hospitalari a què estava sent sotmès després de ser-li diagnosticat un càncer i que no el va reprendre fins que va patir una greu recaiguda. El noi va morir al juliol de 2013, set mesos després de ser-li detectada la patologia.

Així consta en una sentència d'aquest òrgan judicial contra la que es pot interposar recurs davant l'Audiència Provincial. El pare del jove mort reclamava sis anys de presó per al naturòpata acusat pels dos delictes i una indemnització per danys morals de 500.000 euros. El fiscal l'acusava únicament d'intrusisme i li demanava un any i mig de presó.

Arran d'una denúncia que va interposar el pare contra l'acusat, la Conselleria de Sanitat li va demanar al novembre de 2013 que canviés la placa que hi havia a la seva consulta com «Medicina Naturista i Ortomolecular», que ja va substituir una altra que deia «Centre de teràpies Naturals».

L'acusat, amb consulta a València, és membre de l'Associació de Professionals i Autònoms de les Teràpies Naturals i oferia els seus serveis en aquest àmbit de la Medicina Natural i Ortomolecular, aplicant tècniques catalogades com a medicines complementàries, alternatives o no convencionals. A la víctima, Pedro Jesús, li van diagnosticar al gener de 2013 una leucèmia limfoblàstica quan tenia 21 anys.