El Petit Nicolás al·lega en un judici que pateix un trastorn psicològic

El Jutjat Penal número 16 de Madrid ha decidit ajornar el judici per calúmnies al CNI per part de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el Petit Nicolás, per realitzar un contrainforme a la prova presentada per la seva la defensa en la qual sosté que l'acusat és inimputable perquè pateix un trastorn megalomaníac.

Amb el vistiplau de la fiscal i de l'advocat de l'Estat, Francisco Nicolás va aconseguir que el Jutjat suspengui la vista i autoritzi un nou informe el 7 de febrer, fet pel qual el judici es reiniciarà el dia 15. L'acusat va abandonar el jutjat amb la seva advocada explicant als mitjans que no volia fer declaracions perquè no es trobava bé.

El Jutjat Penal número 16 va repetir el judici contra el petit Nicolás per un delicte de calúmnies amb publicitat contra el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), a qui va acusar de punxar-li el telèfon de forma il·legal. El judici ja es va celebrar al Jutjat Penal número 25 el 2016 i el processat va ser condemnat a una multa de 4.320 euros. No obstant això, Francisco Nicolás va apel·lar la resolució a l'Audiència Provincial i la Secció 15 va ordenar que la vista havia de repetir-se incorporant la declaració en sala, entre altres, del comissari Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional.

En un gir a la seva estratègia de defensa mantinguda a les diverses causes obertes contra ell, la defensa de Francisco Nicolás va mantenir que un informe mèdic acredita que pateix un transtorn psiquiàtric.