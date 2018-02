Puig reclama «fets» al Govern per fer realitat el corredor mediterrani

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va assegurar que si la Comunitat Valenciana hagués tingut les inversions «adequades», el creixement econòmic el 2017 hagués estat de «mig punt o un punt més». Així i tot, va afirmar que va ser l'economia que «més va créixer» l'any passat i, per això, va rebutjar «més paraules» sobre el corredor mediterrani i va exigir «fets». «Estem ben proveïts de promeses i sabem que és una qüestió que ningú pot obviar. Però sempre he dit que he trobat més comprensió respecte al corredor mediterrani a Brussel·les que a Madrid», va criticar.

Puig, que va visitar una empresa de base tecnològica al polígon de les Talaies a Alacant, es va referir així a les paraules de la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, que des de València, ahir mateix, es va comprometre amb el corredor.

El president valencià va titllar de «vergonya» que es trigui cinc hores a realitzar el viatge d'Alacant a Barcelona i va assenyalar que la no execució del corredor mediterrani està generant un «problema de creixement». «L'única cosa que volem és que es passi al pressupost i que s'avanci molt més ràpidament que fins al moment», va afegir, i va xifrar en «un 1 per cent el trànsit de mercaderies per ferrocarril. Tot això està generant un problema de creixement».

Puig va assenyalar que s'està produint una «acceptació» de la qüestió, però va confiar que «ara del que es tracta és que es posi el pressupost i s'acceleri molt més, perquè generarem una millor economia no només per a la Comunitat Valenciana, Catalunya i Andalusia, sinó per al conjunt d'Espanya». «És l'obra més important d'infraestructures per a l'economia espanyola», va explicar.

Preguntat sobre la situació de l'AVE entre Madrid i Castelló, va recordar que és una infraestructura que depèn de Foment i va confiar que, «ara que està teòricament en funcionament», es «normalitzin» els serveis de rodalies.