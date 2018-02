Trump: «Deixem de banda les diferències perquè junts podem aconseguir el que sigui»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer una crida a «deixar de banda les diferències» i defensar la unitat del país durant el seu primer discurs de l'Estat de la Unió i va assegurar que aquest és «el nou moment dels Estats Units». «Aquesta nit insto tothom a deixar de banda les diferències i a trobar allò que tenim en comú. A reprendre la unitat que necessitem per poder servir aquells per als quals governem», va assegurar el dirigent nord-americà davant la Cambra de Representants poc després de destacar la tasca d'aquells «herois» que s'han enfrontat als huracans i els incendis que han colpejat el país durant els darrers mesos.

Els escons republicans de la cambra van ovacionar el president, que va asseverar que «han existit millors moments que l'actual per viure el somni americà» davant la indiferència de la líder de la minoria demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi. «Aquest és el moment dels Estats Units. Així que tots els ciutadans que estiguin veient això avui, no importa on hagis estat o d'on vinguis; aquest és el teu moment», va asseverar. «Si treballes dur, si creus en tu mateix, si creus en els Estats Units, llavors pots creure en qualsevol cosa, pots ser qualsevol cosa. I junts podem aconseguir el que sigui», va destacar el magnat.

En relació amb la taxa d'atur al país, Trump va destacar la gestió del Govern i va assenyalar que «la desocupació entre la població afroamericana es troba en mínims històrics». Segons la CNN, la taxa de desocupació entre afroamericans es troba al voltant del 6,8 per cent sota l'Administració Trump, un dels punts més baixos de la història. No obstant això, la taxa d'atur entre els afroamericans continua sent significativament superior que la dels ciutadans caucàsics, que es troba en un 3,7 per cent aproximadament.

D'altra banda, el dirigent nord-americà es va adreçar als ciutadans porto-riquenys i va assegurat que l'Administració «està amb vosaltres» a l'hora de fer front a les conseqüències de l'huracà Maria, que va deixar almenys 64 morts i va provocar greus danys en el subministrament elèctric de l'illa.

En relació amb el polèmic acord migratori -que troba un dels seus principals obstacles en la qüestió dels «somiadors», els prop de 800.000 immigrants que van arribar al país sent nens-, Trump va assegurar que està «estenent la mà per treballar amb membres de tots dos partits per protegir els ciutadans de qualsevol color, religió i ètnia».

En reiterades ocasions el president va aclarir que està disposat a oferir la possibilitat d'obtenir la nacionalitat a 1,8 milions de «somiadors» si aconsegueix 25.000 milions de dòlars per construir el mur a la frontera amb Mèxic.

«El meu deure, i el deure sagrat de tots aquells que posseeixen un càrrec a aquesta cambra, és defensar els nord-americans, garantir-ne la seguretat, la de les seves famílies, la de les seves comunitats, i assegurar que posseeixen el dret a assolir el somni americà», va ssenyalarar. «Perquè els nord-americans són somiadors també», va afegir en una clara al·lusió a les polítiques migratòries.

El president dels Estats Units va advertir que «la temerària recerca de míssils nuclears» per part de Corea del Nord «podria amenaçar molt aviat» el territori del país nord-americà. «Estem exercint una campanya de màxima pressió per evitar que això passi», va explicar, tot destacant que «cap règim ha oprimit els seus propis ciutadans de manera més totalitària i brutal que la cruel dictadura de Corea del Nord». «Les experiències passades ens han ensenyat que la complaença i les concessions només conviden a l'agressió», va advertir.