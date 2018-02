Absolen l'advocat que es va mofar de l'assassinat de Carrero Blanco a Twitter

El Tribunal Suprem ha confirmat l'absolució de l'advocat Arkaitz Terrón Vives del delicte d'enaltiment del terrorisme en entendre que els missatges publicats a la xarxa social Twitter en els quals homenatjava a membres d'ETA o es mofava de l'assassinat de Luis Carrero Blanco no suposen cap incitació violenta.



La Sala Segona penal del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de la Fiscalia contra la sentència absolutoria de l'Audiència Nacional, dictada el 21 de març de 2017, en la qual es va eximir de responsabilitats a l'acusat en considerar que no hi havia violència en aquests comentaris publicats entre 2011 i 2015.





CONFIRMADO!

El Tribunal Supremo desestima el recurso planteado por el Ministerio Fiscal y confirma mi absolución!!#TuitearNoEsTerrorismo!! @encausadosarana — Arkaitz Terrón ? ?l?*?l ?? (@Gudari75) 2 de febrer de 2018

Discurs a l'odi

El Suprem també creu que d'aquests tuits només es desprenen un "ànim crític, aliè a qualsevol incitació violenta", ja que es van publicar en un context "sempre coincident amb algun succés o efemèride".Terrón va difondre diversos comentaris i fotografies en els quals s'homenatjaven membres d'ETA com José Miguel Beñaran Ordeñana 'Argala', Juan Paredes 'Txiki' o Ángel Otaegi. A més, va instar a cometre nous atemptats terroristes i en va celebrar alguns ja perpetrats com el de Carrero Blanco.L'alt tribunal explica en una sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Andrés Palomo, que la sanció penal de les conductes d'exaltació o justificació d'actes terroristes, com a manifestació del 'discurs a l'odi', requereix una situació de risc per a les persones, per als drets de tercers o per al propi sistema de llibertats. En cas contrari aquesta condemna resultaria una "il·legítima ingerència en l'àmbit de la llibertat d'expressió".També va publicar missatges sobre Irene Villa. Els magistrats del Suprem assenyalen que en aquesta ocasió, malgrat l'humor negre dels comentaris, tampoc s'ha comès un delicte d'humiliació de la víctima del terrorisme, perquè s'al·ludeix a Villa "exclusivament com a persona amb determinada incapacitat, al marge de la causa concreta que la va generar".