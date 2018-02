La concessionària de l'AP-6 no pagarà la intervenció d'Emergències

La societat concessionària de l'autopista AP-6, Iberpistas, una firma del grup Abertis, no haurà de pagar la despesa que va suposar la mobilització d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) durant el col·lapse que va registrar la via com a conseqüència d'un temporal de neu els passats dies 6 i 7 de gener. «No és intenció de la UME passar la despesa que va assumir amb el desplaçament», va revelar el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que no obstant segueix recopilant dades sobre els costos que van generar altres mesures adoptades per l'Administració en aquests dies.

En aquest sentit, el ministre va assenyalar que el seu departament ja ha iniciat l'avaluació d'aquestes despeses. També estudia l'eventual requeriment a la concessionària perquè realitzi inversions en millores de l'AP-6 amb la finalitat que no torni a registrar situacions similars.

Quant als dos expedients sancionadors oberts a la concessionària pel col·lapse del cap setmana de Reis, De la Serna va detallar que actualment estan en tràmit d'audiència i, un cop es presentin al·legacions, «l'instructor haurà de resoldre», va explicar.

El ministre va insistir que els dos expedients poden acabar en sanció econòmica, però va descartar que vulgi retirar la concessió a Iberpistas. «Nosaltres hem de fer cas al que diu la llei, no podem posar multes per sobre d'això i la retirada tampoc és possible», va detallar.

Pel que fa al nou temporal de fred, va assegurar que ja estan tots els mitjans preparats per a les «intensíssimes nevades» que s'esperen, tot i que també va demanar als conductors que parin «moltíssima atenció» a les recomanacions de la Direcció General de Trànsit (DGT). «Cal estar molt pendent del que diu la DGT perquè la situació es complicarà molt, especialment a Cantàbria, Astúries i l'Alt Ebre i cal prendre mesures», va indicar De la Serna.

Per altra banda, la Direcció General de Trànsit va avisar que una dotzena de carreteres d'alta capacitat es podran veure afectades entre ahir i avui pel temporal de neu que estarà present a Espanya fins diumenge, i va alertar especialment de l'afecció de la xarxa de vies d'alta capacitat d'Astúries i Cantàbria.

En concret, va pronosticar que es veuran afectades sis autovies, quatre autopistes de peatge i dos carreteres nacionals. Aquestes serien: l'A-1 entre Burgos, Àlaba, Navarra i Guipúscoa, així com de Madrid a Segòvia; l'A-2 de Guadalajara a Sòria; i l'A-6 de Lugo a Lleó, sobretot des de Castillo fins passat Pedrafita do Cebreiro, i a l'entorn del Puerto del Manzanal, a la província de Lleó. També va posar en avís els conductors que haguessin de circular per l'A-10 del municipi navarrès d'Irurtzun cap a Àlaba; l'A-52 de Gudiña, a Ourense, a Puebla de Sanabria, a Zamora; i l'A-67 des de Palència a Cantàbria.

El temporal de neu també podrà influir en la circulació en quatre autopistes: l'AP-6 al seu pas per la província de Segòvia; l'AP-15 de Guipúscoa a Navarra; l'AP-68 a Àlaba; i l'AP-66, en els trams que connecten Lleó amb Astúries. Així mateix, les carreteres nacionals N-230, d'Osca a Lleida, i la N-121a Navarra podran presentar problemes. La DGT va recomanar extremar la precaució quan es circuli per aquestes àrees, així com disposar dels mitjans i equipament adequat.