Imputen Villar Mir en el cas Púnica per fer donacions a canvi d'adjudicacions

El magistrat de l'Audiència Nacional Diego de Egea va citar a declarar com a imputat en la trama Púnica l'expresident d'OHL Juan Miguel Villar Mir i l'empresari Javier López Madrid pel presumpte pagament de comissions a canvi d'adjudicacions de contractes públics dependents de la Conselleria de Transports de la Comunitat de Madrid, presidida llavors per Francisco Granados.

El jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 els ha citat a tots dos per al proper 6 de febrer pels delictes de prevaricació, malversació, frau, suborn, organització criminal, blanqueig de capitals, falsificació de documents mercantils i tràfic d'influències.

El magistrat adopta aquesta decisió després de l'última declaració en seu judicial el 17 de gener del presumpte cervell de la trama, el constructor David Marjaliza, que va dir que tant ell com Francisco Granados i Javier López Madrid es van repartir una comissió de 3, 6 milions d'euros per l'adjudicació a una empresa de Marjaliza de tres obres del Metro de Madrid.

Es va referir llavors a uns treballs adjudicats el 2004 al Metro Lleuger a la localitat de Boadilla del Monte, el tram 1-B del metro Nord i l'1-C de la connexió entre la Línia 10 i el Metro Sud.

De Egea va explicar en el seu acte que de les indagacions desenvolupades es dedueix que Granados, «abusant de la seva posició» al capdavant d'aquesta conselleria, va garantir un lot d'adjudicacions a favor de l'empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a canvi del pagament d'«importants comissions».

Per altra banda, la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va minimitzar els resultats d'algunes enquestes que situen Cs per sobre del seu partit, quelcom que, segons va dir, no creu que «passi en el futur».

Després d'assegurar que queda «molt de temps» per a les eleccions municipals i autonòmiques, va admetre també que els casos de corrupció que s'estan jutjant en aquest moment «no ens ajuden gens en un procés electoral».