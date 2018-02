May avisa que el 2019 els europeus no tindran llibertat de circulació

La primera ministra britànica, Theresa May, va advertir que no preveu que les negociacions amb la Unió Europea per fixar un període de transició després del Brexit portin a reconèixer els mateixos drets als europeus que arribin al Regne Unit després de la seva sortida del bloc, mentre s'aplica aquest període de gràcia que les parts volen definir per facilitar un divorci ordenat.

«Estaria bé que arribéssim a un acord per assegurar que aquells que van arribar abans del Brexit podran continuar la seva vida. Però per a aquells que arribin a partir de març de 2019 serà diferent, perquè arribaran a un Regne Unit que saben està fora de la UE», va resumir May durant la seva visita oficial a la Xina.

La primera ministra britànica es referia així a part de l'oferta presentada aquesta mateixa setmana per la Unió Europea per negociar amb Londres un període de transició que els europeus volen que duri fins al 31 de desembre de 2020, encara que la part britànica advoca perquè s'allargui fins el març de 2021. La UE a 27 va adoptar aquesta setmana les seves línies vermelles per acordar el període de transició, durant el qual Regne Unit conservaria el seu estatus com a membre.

Això implicaria que el país haurà de seguir complint amb el patrimoni comunitari -incloses les noves lleis que s'aprovin- i sotmetre's al Tribunal de Justícia de la UE, encara que perdrà la seva representació a les institucions europees i la veu en la presa de decisions.

La Unió Europea, a més, va avisar que serà requisit per acceptar una transició que s'acabi de detallar i traslladar a un text jurídicament vinculant el principi d'acord assolit al desembre entre les parts sobre les claus del divorci: drets dels ciutadans, factura de sortida i frontera irlandesa. L'acord de sortida és un paquet que inclou tant les condicions del divorci de la Unió Europea com les de la transició.