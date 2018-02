El Parlament alemany prorroga la suspensió del reagrupament dels immigrants

El Bundestag va prorrogar després d'un acalorat debat fins a finals de juliol el projecte de llei que impedeix als refugiats amb permís de permanència temporal portar a Alemanya els seus familiars. Amb 376 vots a favor, 298 en contra i quatre abstencions, els diputats alemanys van donar llum verd a una directriu que de forma prèvia havia estat acordada pel bloc conservador que dirigeix la cancellera Angela Merkel i el Partit Socialdemòcrata, les dues forces que integren l'actual Executiu en funcions i que aspiren a reeditar el seu acord de Govern de coalició per als propers quatre anys. «El nostre compromís advoca per la humanitat i la responsabilitat, per la integració i la limitació, per la generositat i el realisme», va assegurar el ministre d'Interior, el conservador Thomas de Maizière, al Bundestag.

Paral·lelament, la Unió Social Cristiana (CSU), els socis bavaresos de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel, va expressar el seu optimisme per l'avanç de les negociacions amb el Partit Social Demòcrata (SPD) i preveu fins i tot que es pugui tancar aquest cap de setmana un acord per reeditar la «gran coalició» de govern. Merkel necessita el suport dels socialdemòcrates per iniciar el seu quart mandat.