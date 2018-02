Una soldat denuncia haver estat violada per diversos companys

Un jutjat militar i dos d'instrucció d'Antequera (Màlaga) tenen obertes diligències després de les denúncies d'una soldat de la caserna de l'Exèrcit de l'Aire de Bobadilla després de patir suposadament una agressió sexual per part de diversos companys. Així, un jutjat militar ha obert un sumari per investigar un presumpte delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de l'article 49 del Codi penal militar del 2015, després de la denúncia de la soldat d'haver patit una agressió sexual.

Així mateix, segons van informar des del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), dos jutjats d'Antequera tenen obertes diligències. En un, en el qual el procediment està més avançat, aquest òrgan militar ha sol·licitat la inhibició per fer-se càrrec del cas i s'està a l'espera de l'informe fiscal.

A l'altre jutjat s'està a l'espera que la Policia Nacional, on la soldat va presentar la denúncia a la segona quinzena de desembre, aporti informes o atestats pericials sobre mostres o possible identificació del presumpte autor o autors, tot i que encara no s'han produït citacions.

La dona ha denunciat haver estat violada per alguns companys i que el 10 de desembre va anar a fer unes cerveses amb diversos companys i li van introduir unes substàncies a la seva beguda, assegurant que la van envoltar i van començar a grapejar-la.

Fonts del Ministeri de Defensa van indicar que la soldat va posar en coneixement del cap de la unitat uns suposats abusos d'uns companys succeïts la nit del 10 al 11 de desembre i aquest li va dir que denunciés el que havia passat davant la Policia Nacional.