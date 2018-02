Trump divulga avui un polèmic informe en contra del criteri de l'FBI

Un polèmic informe elaborat pels republicans i que suposadament demostra la tendència de l'FBI i el Departament de Justícia en contra del president, Donald Trump, veurà la llum finalment avui, tot i que l'agència federal de seguretat ha qüestionat la veracitat del document. La majoria de la Comissió d'Intel·ligència de la Cambra de Representants va votar dilluns a favor de la difusió i Trump havia de prendre una decisió abans del cap de setmana. Una font de la Casa Blanca va confirmar finalment que el document veurà la llum avui.

L'FBI va assegurar en un comunicat que «vam tenir una oportunitat limitada de revisar aquest informe el dia abans que la Comissió votés a favor de la publicació». «Com vam expressar durant la nostra revisió inicial, tenim greus dubtes sobre omissions que afecten fonamentalment l'exactitud», va al·legar l'agència.

Per altra banda, el número tres del Departament d'Estat dels EUA, Thomas Shannon, va anunciar la seva retirada després de 35 anys de carrera al Govern nord-americà, durant els quals ha servit sis presidents, encara que romandrà com a secretari adjunt per a Assumptes Polítics fins que el president nomeni un substitut.

«He decidit que és moment de prendre'm un descans», va dir Shannon. «Trenta-cinc anys és molt de temps. He lliurat una bona batalla», va afegir el número tres del Departament que dirigeix Rex Tillerson, nomenat per el seu actual lloc per l'expresident Barack Obama.