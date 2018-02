VÍDEO | El pare de tres víctimes d'abusos intenta agredir el suposat autor durant el judici

El pare de tres menors que suposadament van patir abusos a mans del metge Larry Nassar, responsable de l'equip de gimnàstica d'Estats Units, s'ha llançat sobre ell en un moment del judici que es desenvolupa en un tribunal de Michigan.



"Li demanaria, com a part de la sentència, que em deixés cinc minuts en una habitació tancada amb aquest dimoni", ha sol·licitat Randall Margraves a la jutge, poc després de que dues de les seves filles relatessin els abusos als que les va sotmetre Nassar, que ja està condemnat a 175 anys de presó per altre judici similar.



La jutge, Janice Cunningham, ha contestat llavors a Margraves que, com sabia, no podia accedir a aquesta petició i fins i tot ha recriminat que el va insultar durant la vista a Nassar. Margraves li ha demanat després només un minut a soles i, després d'una segona negativa, s'ha tirat sobre la taula en la que estava assentat l'acusat amb la seva defensa.



Els equips de seguretat han aconseguit reduir a Margraves tirant-lo al terra, en un moment de tensió en què el pare de les menors ha seguit carregant contra el metge, tal com mostren les imatges difoses per mitjans nord-americans .





A father of three victims tried to attack Larry Nassar in the courtroom before being restrained by police. pic.twitter.com/pyjtjXHlr7 — SportsCenter (@SportsCenter) 2 de febrer de 2018

Relats de l'horror

El principal representant de la Fiscalia, Angela Povilaitis, visiblement incòmoda, s'ha girat cap a les víctimes i les seves famílies i, si bé ha dit que entenem la "frustració" de Margraves, ha instat a tots a mantenir la calma. "Això no ajuda a les vostres filles", ha declarat.La jutge ha demanat perdó al re-iniciar el judici pels moments de tensió viscuts i, com Povilaitis, també ha apel·lat a la calma perquè la justícia pogués fer el seu treball i respondre als "horribles" abusos comesos per Nassar. "Si és difícil per a mi avui, el que les vostres filles han dit, no vull ni imaginar el que suposa per a ell", ha admès, en al·lusió a Margraves.Nassar, que ja complia una pena de 60 anys de presó per pornografia infantil, va ser sentenciat el 24 de gener a una pena de fins a 175 anys durant un judici en el qual més de 150 de les seves víctimes van exposar els abusos que van patir quan Nassar vigilava la salut de les principals gimnastes del país.La Fiscalia va dir al començar aquest judici que 88 víctimes van prendre la paraula, però a mesura que van passar testimonis, més dones van decidir donar un pas cap a davant per assegurar-se que Nassar passava la resta de la seva vida entre reixes. La tònica sembla estar repetint-se en aquest segon procés."Estaba segur que no volia fer-ho, que obrirà velles ferides a les quals no volia enfrontar-me", ha explicat a Reuters Annie Labrie, de 23 anys, poc després de comparèixer davant el jutge.La seva amiga Bailey Lorencen també ha exposat dubtes similars, ja que inicialment es va plantejar presentar una declaració escrita i es va decidir a parlar "després de veure altres noies". "Veia com baixaven de l'estrat, amb un pes menys sobre els seus dits", ha dit.