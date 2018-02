40 detinguts, un d'ells a Girona, en un macro operatiu contra una xarxa que intercanviava material pedòfil

La Policia Nacional ha detingut 40 homes, entre qui es troben professors, enginyers o empleats públics, que intercanviaven material pedòfil d'"extrema gravetat", segons la categorització establerta pel projecte 'Baseline' d'Interpol, a Internet.

En un comunicat, la Policia ha informat que ha practicat 42 registres domiciliaris per tota la geografia espanyola, en els quals ha intervingut nombrosos ordinadors portàtils, més de 100 discs durs, discs compactes i DVD's.

Entre els detinguts es troben professors, enginyers, empleats públics o autònoms, aturats i jubilats. Diversos d'aquests utilitzava el 'programari' per esborrar arxius de contingut pedòfil i navegadors per accedir a la 'dark web' i intentar eludir així la identificació policial.

Els arrests s'han produït a Alacant (5), Almeria (1), Àvila (1), Barcelona (4), Lleida (1), Girona (1), Càceres (1), Còrdova (2), Granada (1), Guipúscoa (1), Madrid (10), Màlaga (2), Palma de Mallorca (2), Pamplona (1), Pontevedra (1), València (4) i Biscaia (2).

Un dels detinguts a Alacant, a més de distribuir material il·legal per la xarxa, assetjava menors per aconseguir imatges de contingut sexual, que posteriorment editava i pujava a Internet, fet pel qual han estat identificades quatre nenes víctimes d'assetjament sexual. A la mateixa província es va dur a terme l'arrest de dos germans que posseïen i compartien gran quantitat d'arxius de contingut pedòfil.

La Policia Nacional també ha destacat la identificació a Còrdova d'un expert informàtic que adoptava fortes mesures de seguretat i havia instal·lat una antena Wifi de gran abast a la teulada del seu domicili. Així, es connectava de forma fraudulenta a altres xarxes del seu veïnat per descarregar el material il·lícit, dificultant la tasca policial.

Els especialistes estan analitzant tot el material intervingut per tal de determinar la possible existència d'un delicte de producció de material pedòfil, abusos sexuals sobre menors per part d'algun dels identificats o l'existència de connexions amb altres pederastes amb els quals poguessin interactuar a la xarxa.