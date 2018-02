Detenen un home per conduir manipulant una televisió

Un home de 40 anys va ser sorprès mentre conduïa i manipulava un televisor de 32 polzades, segons va informar la Policia Foral de Navarra. El conductor va ser detingut per agents mentre circulava per Santacara. Després de ser identificat, l'home, que té antecedents policials, va donar positiu en amfetamines. Els agents van immobilitzar el seu cotxe i el van sancionar per diverses infraccions amb multes superiors a 1.000 euros.

Els agents van descobrir el conductor quan una patrulla de Tudela regulava el trànsit després que hagués bolcat un camió. En el tall de la circulació, un dels agents va observar en un turisme una gran televisió encesa, de manera que van aturar el conductor, un veí de Mélida de 40 anys.

L'home va ser denunciat per «conduir el vehicle utilitzant dispositius visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció», fet que suposa una multa de 200 euros i la pèrdua de tres punts. Com que viatjava sol i ningú va poder fer-se càrrec del vehicle, el cotxe va ser immobilitzat.