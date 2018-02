Moren 5 persones en estavellar-se dos helicòpters militars a França

Cinc persones van morir després d'estavellar-se dos helicòpters de l'Exèrcit de Terra quan volaven pel departament de Var, al sud-est de França. La col·lisió de les dues aeronaus es va registrar quan sobrevolaven la zona entre les localitats de Cabasse i Carcès, a la vora del llac de Carcès. Els dos helicòpters portaven a bord en total cinc persones i totes elles van perdre la vida com a conseqüència del sinistre. Fins al lloc de l'accident es van desplaçar efectius dels bombers i un helicòpter de l'Escola d'Aviació Lleugera de l'Exèrcit de Terra. La ministra de Defensa francesa, Florence Parly, es va traslladar fins al lloc del sinistre. La base d'on es van enlairar els helicòpters acull 82 aeronaus i és la tercera plataforma aeronàutica militar de França, amb més de 30.000 moviments aeris per any. A més, acull l'escola francoalemanya de tripulació de l'helicòpter de combat europeu Tigre.