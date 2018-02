Trump acusa l'FBI de «polititzar» la investigació de la ingerència russa

El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar els demòcrates, l'FBI i el Departament de Justícia de polititzar en contra seva l'actual investigació sobre la ingerència russa a les eleccions de novembre que van desembocar en la victòria de l'empresari. «La cúpula demòcrata al Congrés, els investigadors de l'FBI i el Departament de Justícia han polititzat el procés d'investigació contra els republicans, cosa impensable fins fa poc», va escriure Trump.

Aquests comentaris es van produir el mateix dia en què la Casa Blanca va aprovar la publicació d'un polèmic memoràndum secret republicà -el document Nunes FBI- que denuncia una tendència de l'FBI contra el president nord-americà en les indagacions sobre Rússia. Alts responsables de l'FBI haurien utilitzat indegudament un programa secret de vigilància, comunament conegut com a FISA, contra la campanya de Trump el 2016.

El document acusa els responsables de l'FBI d'excedir les seves competències en la seva investigació sobre Carter Page, un ex assistent de campanya de Trump, i els seus vincles amb funcionaris russos, mentre portaven a terme la seva investigació d'interferència estrangera en les eleccions de 2016.

Per part seva, el director de la CIA, Mike Pompeo, va justificar el manteniment de les reunions amb els responsables dels serveis d'Intel·ligència de Rússia i va assegurar que no hi ha res «inadequat» en aquest tipus de reunions, segons una carta remesa al líder del Partit Demòcrata al Senat, Chuck Schumer.

L'ambaixador rus a Washington va confirmar que el director del servei d'Intel·ligència exterior de Rússia (SVR), Serguei Narixkin, havia viatjat als Estats Units per parlar amb els seus homòlegs nord-americans de la lluita contra el terrorisme. «Ens reunim periòdicament amb els nostres homòlegs de la Intel·ligència russa per la mateixa raó que els nostres predecessors, per mantenir fora de perill els nord-americans», va explicar Pompeo en la missiva.

El cap de la CIA va destacar que, «en els temes difícils en els quals els interessos dels dos països no conflueixen», els representants dels Estats Units «defensen amb fermesa» les seves posicions.

Les declaracions de Pompeo es van produir després que Schumer sol·licités al director Intel·ligència Nacional, Dan Coats, una explicació del motiu pel qual els alts càrrecs de l'Administració s'havien reunit amb el director de l'SVR. No obstant això, un portaveu de Schumer va assegurar que la «carta amb prou feines respon a les preguntes plantejades sobre les visites i reunions».



«Llista negra»

Narixkin està a la llista de sancions adoptades pel Departament del Tresor dels Estats Units, que precisament aquesta setmana ha publicat més de 200 noms de dirigents i empresaris vinculats al president rus, Vladímir Putin, de cara a la possible adopció de més càstigs.

Les autoritats russes, per la seva banda, neguen qualsevol tipus d'ingerència sobre la Intel·ligència nord-americana en el marc de les eleccions presidencials del 2016, un assumpte que està sent investigat en profunditat per diverses comissions del Congrés dels EUA. Trump ha negat qualsevol tipus d'interferència.