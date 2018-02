Foment prepara 853 llevaneus per fer front al temporal de neu a l'Estat

El Ministeri de Foment ha mobilitzat 853 màquines llevaneu i 139.048 tones de fundents per fer front a les nevades que poden produir-se aquest cap de setmana i dilluns a Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid, segons ha informat en un comunicat.

Davant la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que pronostica que un total de 18 províncies estan en risc per nevades aquest dissabte, 30 el diumenge i altres 27 el dilluns, el Govern no vol que torni a repetir-se incidents com els succeïts durant l'operació tornada de Nadal en diferents trams de l'AP-6 a Àvila, Segòvia i Madrid.

El temporal de neu va mantenir la nit de divendres tallades al trànsit una trentena de carreteres i ports de muntanya de la xarxa secundària en almenys set comunitats autònomes, mentre que en altres 54 era necessari l'ús de cadenes i els vehicles pesats tenien restringit el pas.



Cantàbria i Castella Lleó

Cantàbria i Castella Lleó es troben entre les regions més afectades pel temporal, mentre millora la situació en altres regions com Astúries.

La Direcció General de Trànsit (DGT) va recomanar planificar els viatges i consultar l'estat de circulació de les carreteres amb motiu de l'avís especial de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) emès per nevades des d'aquest dissabte fins aquest dilluns.