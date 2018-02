La guerra al Iemen entra en una fase de col·lapse total

La campanya militar que els estats del Golf estan duent a terme des de fa tres anys al Iemen està a punt de descarrilar pels enfrontaments interns entre separatistes i federalistes dins de les forces del Govern iemenita, tot i els milers de milions de dòlars injectats en la guerra per Aràbia Saudita o els Emirats, sense un propòsit realment clar, en un conflicte amb mútiples fronts oberts que ha destruït completament el país.

L'aixecament del passat cap de setmana a Aden que van protagonitzar els separatistes sud-iemenites ha suposat un seriós revés per a la coalició liderada per Riad, els milers d'atacs aeris no han aconseguit gran cosa sobre els veterans combatents houthis, alineats amb l'Iran. Els saudites i els seus aliats consideren que la victòria al Iemen, on compten amb el suport d'armes i intel·ligència nord-americans, és vital per contrarestar la creixent influència de l'Iran.