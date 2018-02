Un jove feixista fereix sis immigrants en un tiroteig des d'un cotxe a l'est d'Itàlia

Sis persones immigrants van resultar ferides ahir a la localitat italiana de Macerata (al centre-est del país) pels trets efectuats per un jove feixista italià a bord d'un vehicle. La policia va identificar l'atacant com a LuccaTraini, de 28 anys d'edat, pertanyent al partit xenòfob de la Lliga Nord, qui va admetre la seva responsabilitat davant les autoritats, a les quals es va lliurar després de fer la salutació feixista i cridar «Visca Itàlia».

Els ferits en aquest incident eren africans i ja des d'un inici es va treballar amb la possible hipòtesi que es tractés d'una venjança contra la comunitat nigeriana conseqüència d'un assassinat i esquarterament d'una jove italiana a les mans d'un nigerià. El responsable dels trets va ser detingut poc després de l'incident a la plaça de la Victòria de la localitat. Pel que sembla, l'home va decidir baixar del seu cotxe i lliurar-se als efectius policials addicionals desplegats a la zona com a conseqüència de l'incident. Al vehicle es va trobar una pistola Glock que podria ser la utilitzada en l'atac.

L'alcalde de la ciutat, Romano Carancini, va demanar precaució a la població. «Per motius de seguretat, l'alcalde, Romano Carancini, convida els ciutadans a romandre tancats a les seves llars, llocs de treball i escoles a causa d'una situació perillosa que ha sorgit a la ciutat a causa d'un home armat que està circulant per Macerata», va apuntar l'Ajuntament a través de Twitter.

Després de conèixer-se la detenció de l'individu, el mateix Ajuntament va fer marxa enrere a les seves recomanacions i va considerar que l'incident estava «resolt». Mitjans italians ja havien especulat que aquest incident podria tenir motius racistes en haver ocorregut a la mateixa ciutat on una noia italiana de 18 anys, Pamela Mastropiero, va ser assassinada i esquarterada, crim pel qual va ser detingut un nigerià, que va negar les acusacions.

Finalment, la Policia va identificar el responsable dels trets com Lucca Traini, de 28 anys d'edat, pertanyent al partit xenòfob de la Lliga Nord, qui va admetre la seva responsabilitat davant les autoritats, a les quals es va lliurar després de fer la salutació feixista i cridar «Visca Itàlia!». Segons la declaració policial recollida per la cadena TG24, Traini va sortir de l'automòbil des del qual va efectuar els trets -un Alfa Romeo de color negre-, es va treure la jaqueta, es va posar la bandera nacional sobre les espatlles i, des del Monument als Caiguts de la ciutat, va fer la salutació feixista. Finalment es va lliurar als «carabinieri».

La Policia també va detenir una segona persona, que es tractaria del conductor del vehicle, encara que aquest aspecte encara no estava confirmat al vespre. Aquest individu es dirigia a una zona de la ciutat on va ser trobat el cadàver esquarterat de la jove Pamela Mastropiero, per l'assassinat de la qual va ser detingut aquesta setmana el nigerià que va negar qualsevol responsabilitat.