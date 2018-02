Manuel Valls: La força d'un català «és ser català, espanyol i europeu»

L'exprimer ministre francès i diputat a l'Assemblea Nacional francesa, Manuel Valls, va dir que «la força d'Espanya està a ser diversa i estar unida» i que «si es perd una identitat, cau el projecte». Així mateix, va afirmar que «el patriotisme i la nació espanyola són les paraules necessàries per ser més forts en l'Europa d'avui, però tenint les coses clares».

Valls va rebre ahir a Sant Sebastià el Premi Gregorio Ordóñez 2017, on va afirmar que «és un moment clau per a Catalunya, per a Espanya i per a Europa» i va incidir que «després d'haver dominat el món durant segles, el sentiment és que Europa està fràgil, feble, en un moment en què el seu projecte hauria de ser fort i dominar tots els egoismes nacionals».

Per això, es va preguntar, en les circumstàncies actuals, «com es pot entendre el Brexit, el separatisme i no només a Espanya». «Vivim la pujada del populisme, del racisme, la tornada de l'antisemitisme. Els pobles viuen una crisi cultural identitària molt fort, el regionalisme absurd, l'individualisme total, un separatisme obsesional, el replegament de cadascú sobre si mateix», va lamentar.

En aquesta línia, l'exministre d'Interior va assenyalar que les societats espanyoles i franceses «són molt diferents» però comparteixen el fet de «ser estats nacions, dels pocs que hi ha a Europa». Segons la seva opinió, la força de l'Estat espanyol és «ser divers i unit». «Què és la força d'un basc, un català o un gallec? És ser català, espanyol i europeu», va destacar.

Segons la seva opinió, la «força» de Catalunya és «compartir aquestes tres forces» perquè «si es perd una d'aquestes identitats es cau el projecte, ja no és el mateix». Per a Valls, «si només és ser català rebutjant a Espanya o a Europa és el nacionalisme estret, petit».

Després d'assegurar que el que li interessa d'aquest debat és «el fracàs del separatisme», va subratllar que ell no té «ni una gota de sang francesa» a les venes però, tot i això, «és França la que està en les meves venes». Crec que això és també ser espanyol, compartir valors, compartir una visió de la convivència, compartir els valors d'una civilització i d'una democràcia», va expressar Valls.