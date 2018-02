Els pares de Diana Quer i Mari Luz Cortés presenten 2 milions de firmes en suport a la presó permanent

Juan Carlos Quer, pare de Diana, i Juan José Cortés, pare de Mari Luz, van presentar ahir a Santiago de Compostel·la els dos milions de suports recaptats en tot just uns dies a la petició contra la derogació de la presó permanent revisable, una iniciativa que donen suport als pares d'altres nens assassinats, com Marta del Castillo o Ruth i José. En una roda de premsa, Juan Carlos Quer va confiar que, amb aquesta petició, la mort de la seva filla «no sigui una pàgina més en els successos» i es pugui fer una «societat més segura» evitant que «assassins i violadors sense reinserir» surtin en llibertat.

«Em va venir el somriure de la meva filla dient: pare, ajudem perquè altres nenes no hagin de passar per això», va recordar Juan Carlos Quer, que va defensar que és una «iniciativa ciutadana» sense cap «adscripció política».

El pare de Diana Quer va repetir en diverses ocasions que «vuit de cada 10 espanyols dóna suport a la presó permanent revisable» i va voler posar l'accent en el terme «revisable» per criticar que «algun representant polític intenti desinformar indicant que això és una cadena perpètua encoberta».

«No es pot enviar un missatge més fals que aquest», va dir Juan Carlos Quer, que va demanar als partits que «deixin de fer demagògia» amb aquesta qüestió, que agrupa «un consens tan ampli» que abasta «qualsevol ideologia política». «No és una cadena perpètua, nosaltres sí tenim una cadena perpètua», va dir, en referència a les famílies de les víctimes, per recordar que aquesta pena s'aplica en «casos d'extraordinària crueltat». De la mateixa manera, va titllar de «retorçat» suggerir que amb aquest tipus de penes es busca «venjança». «Darrere de cadascuna de les nostres paraules l'únic que hi ha és intentar conscienciar la societat que ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou de dianes, de martes... Quantes han de passar perquè no diguin que això és legislar en calent?», va dir el pare.

Després de recordar que «és obligació de l'Estat protegir els ciutadans», Juan Carlos Quer va criticar que se li parli de «venjança» i de «legislar en calent» a «un pare que fa 9 anys esperant» (en relació al de Mari Luz Cortés) que hi hagi una presó permanent revisable per als «delinqüents, salvatges, que atempten contra la llibertat sexual i la vida d'una persona».

Per la seva banda, el pare de Mari Luz Cortés va llançar una crida als partits polítics apuntant que la societat «no vol a més violadors i assassins no reinserits al carrer» i va destacar que la presó permanent revisable és l'«eina» per aconseguir això.

De la mateixa manera, Juan José Cortés va recordar que la seva petició és «que no es derogui» la llei i va assegurar als ciutadans que els partits que volen eliminar la presó permanent revisable «no els poden deixar indefensos davant aquests criminals».