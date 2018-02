El CIS manté el PP al capdavant i situa Ciutadans com a tercera força

El baròmetre del Centre d´Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener confirma la tendència a la baixa registrada a l´últim indicador pel que fa a la intenció de vot del PP, PSOE, i situa Ciutadans com a tercera força, per davant de Podem. Segons l´indicador, el PP mantindria la primera posició amb una estimació de vot del 26,3% (-1,7% respecte al mes d'octubre), seguit del PSOE, que obtindria el 23,1% dels vots (-1,1%). Ciutadans supera Podem i aconseguiria el 20,7% dels vots (3,2% més que a l'octubre), i la formació de Pablo Iglesias recuperaria part del vot perdut als últims sondejos i aconseguiria el 19% dels vots (0,5% més que a l'octubre). En solitari, En Comú Podem aconseguiria el 3,7% dels vots (+0,2%) i se situaria per davant d´ERC, amb el 3,4% (+0,7%), i del PDeCAT el 2% (+0,4%). En intenció directa de vot –sense la cuina- la força més votada seria el PSOE, amb un 15,9%, per davant de Ciutadans, amb un 15,7%, del PP, amb un 15,5% i d´Units Podem, amb un 10,6%.