Dos morts i set ferits en una col·lisió múltiple en una autovia de Saragossa

Dues persones van morir en una col·lisió múltiple a l'A-23, al terme municipal saragossà de Paniza, segons fonts de la Guàrdia Civil i de la Diputació Provincial de Saragossa. Cap a les tres de la tarda, dos tràilers van xocar, cosa que va provocar que s'hagués de tallar la via i desviar la circulació per la sortida 216 de Villadoz en sentit Mainar, a l'N-330. Els conductors d'aquests vehicles van resultar il·lesos, però, com a conseqüència de la retenció, es va produir una col·lisió múltiple, al quilòmetre 226, al terme municipal de Paniza, en què es van veure involucrats almenys cinc vehicles que circulaven en sentit Saragossa.

Dos ocupants d'un automòbil, una mare i la seva filla, que va xocar contra un camió, van perdre la vida i set persones van haver de ser traslladades en ambulància. Algunes de les víctimes van haver de ser excarcerades pels bombers de la Diputació de Saragossa, mentre que fins al lloc en què es va produir l'accident van acudir dels parcs de Cariñena, de Calataiud i de Daroca. També van intervenir efectius de la Guàrdia Civil i diverses ambulàncies del 061. A l'hora de tancar aquesta edició, les forces de seguretat investigaven les causes de l'accident múltiple que va provocar la mort de dues persones.