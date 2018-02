El pare del nadó de la nena d'11 anys de Múrcia és un menor de 14 de la seva família

Les investigacions sobre la menor d'11 anys que va donar a llum a Múrcia un nadó a l'hospital universitari Verge de l'Arrixaca apunten que el pare de la criatura seria un altre menor i membre de la mateixa família, segons apunten les primeres indagacions que està realitzant la Policia Nacional. Per tant, en aquest cas es descartaria el delicte d'abús sexual.

Un equip del Grup de Menors de la Policia Nacional ha acudit aquest dilluns a l'hospital per parlar amb la menor, de nacionalitat boliviana, i l'entorn familiar, per tal de realitzar les primeres investigacions. Pel que sembla, el pare del nadó seria també un menor, de 14 anys. No obstant això, quan es va produir la relació sexual ell en tenia 13, pel que és inimputable per ser en aquest moment menor de 14.

La menor va ingressar divendres passat a l'hospital murcià i va donar a llum a un nadó. Ni la família ni la petita sabien que esperava un fill quan van arribar a l'Arrixaca, on havia acudit amb un fort mal de panxa. Després de l'exploració dels facultatius, es va comprovar que el que passava era que estava de part.

L'hospital universitari Verge de l'Arrixaca va seguir el protocol que es marca per a aquests casos i va informar al jutjat de guàrdia del que havia passat. Aquest va encarregar la investigació a la Policia Nacional, que continua investigant el cas per confirmar la paternitat.