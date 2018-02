Se supera el termini per a un acord de govern a Alemanya

Les negociacions entre els conservadors de la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el Partit Socialdemòcrata (SPD) per formar una nova gran coalició es prolongaran almenys fins avui, amb el que se superarà el termini autoimposat per aconseguir un acord de govern, que expirava ahir.

Diferents veus van advertir durant la setmana passada que les negociacions podrien durar fins a aquesta setmana i van fer referència a qüestions com la normativa laboral o la sanitat com a àmbits que encara estan pendents de ser tancats.

La pròpia Merkel va assenyalar que no serà fàcil tancar el pacte entre els dos partits. «Hi ha encara qüestions importants que s'han d'acordar», va assegurar ahir abans d'entrar a la sala de negociacions.

El líder de l'SPD, Martin Schulz, també va incidir en què encara queden coses per fer. «Al final es tracta de no incrementar la pressió per a una o altra data límit, quelcom que no és necessari en una fase tan decisiva», va dir.