El submarí argentí desaparegut vigilava vaixells britànics

El submarí argentí Ara San Juan, desaparegut des del 15 de novembre mentre navegava a l'Atlàntic Sud amb 44 tripulants a bord, tenia la missió d'obtenir informació sobre aeronaus i vaixells del Regne Unit en una zona propera a les illes Malvines. Informació confidencial de l'Armada argentina detalla que el submergible havia d'«obtenir reconeixement precís» i «localització, identificació, registre fotogràfic i fílmic» d'avions i almenys tres vaixells britànics i del Govern de les Malvines.

La zona en la qual el submarí havia de desplegar la seva operació abastava una àrea de l'Atlàntic Sud que el Regne Unit considera com a pròpia. En aquest sentit, l'informe estableix que aquesta «podria ser una de les raons per les quals» l' Ara San Juan havia estat vigilat en una missió anterior per un submarí nuclear del Regne Unit, segons va reportar en aquell moment el comandant, Pedro Fernández, a càrrec del submergible desaparegut.

En diverses ocasions, l'Armada va negar que el submarí hagués navegat en una zona propera a les Malvines, ocupades pel Regne Unit des de fa 175 anys i la sobirania de les quals reclama l'Argentina a fòrums internacionals.

L'Argentina i el Regne Unit van protagonitzar un conflicte bèl·lic el 1982 per la sobirania de les Malvines, situades a l'Atlàntic Sud, a uns 400 quilòmetres de les costes del país sud-americà. El 2 d'abril de 1982, la dictadura militar que governava l'Argentina va llançar un operatiu armat per recuperar les illes. L'acció va provocar una guerra que es va estendre durant més de dos mesos fins a la rendició argentina. Van morir 649 argentins i 255 britànics.