El temporal de neu afecta molts punts d'Espanya

Fins a 368 carreteres es troben a hores d'ara afectades pel temporal de neu, 53 d'elles tallades al trànsit i 132 amb cadenes a tot Espanya, segons ha informat la Direcció General de Trànsit (DGT) a través de Twitter.



L'AP-6 es troba entre les vies principals afectades, ja que continua tallada al trànsit per gel entre els quilòmetres 52 al 80 en els dos sentits de circulació, a l'altura de l'Espinar. Així mateix, s'ha registrat un accident al quilòmetre 68 de l'autopista en direcció a Madrid, segons han informat fonts de la DGT a Europa Press.





Igualment, està interromput el trànsit a l'AP-61 a l'altura del Espinar, entre el quilòmetre 61 al 88 per plaques de gel i l'AP-51 a Villacastín, entre els quilòmetres 52 al 105.La meitat nord peninsular segueix sent la zona més afectada per la neu caiguda, especialment les comunitats d'Astúries i Castella i Lleó, Cantàbria i la Rioja, encara que també s'estan registrant problemes a Catalunya i la Comunitat Valenciana.