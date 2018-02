Cancel·len una setantena de vols a l'aeroport de Barajas per temporal de neu

L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas va haver de cancel·lar almenys 70 vols i va desviar-ne una desena com a conseqüència del temporal de neu. A mitja tarda la infraestructura ja operava amb les quatre pistes obertes després d'haver de tancar dues per tasques preventives de neteja des de les 12 del migdia fins a les dues de la tarda per tal d'evitar acumulació de neu. La situació de fred i neu és probable que es prolongui durant els propers dies, i per aquest motiu Aena ha activat el Pla Hivern, que estableix la realització de treballs de prevenció a les pistes perquè no es congelin ni s'acumuli la neu.

El temporal va obligar al tancament d'aules a almenys cinc comunitats autònomes davant la impossibilitat de poder realitzar les rutes de transport escolar com a conseqüència del mal estat de les carreteres. Castella-la Manxa, Aragó, Castella i Lleó, Catalunya i Comunitat Valenciana van ser les autonomies més afectades.

A Castella-la Manxa, la neu va provocar que uns 30.000 alumnes d'aquesta comunitat es veiessin afectats després de la cancel·lació de 334 rutes escolars i la suspensió de l'activitat lectiva de 110 centres. Aquestes 334 rutes cancel·lades van afectar un total de 7.628 alumnes, mentre que 26.914 alumnes es van veure afectats pels 110 centres sense activitat lectiva.



Carreteres tallades

Un total de 143 carreteres es trobaven afectades pel temporal de neu a l'hora de tancar aquesta edició, 46 d'elles van ser tallades al trànsit i a 97 era obligatori l'ús de cadenes, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT). La meitat nord peninsular va ser la zona més afectada per la neu caiguda, especialment les comunitats d'Astúries, Castella i Lleó, Cantàbria i la Rioja.

A Astúries, onze ports de muntanya van haver de ser tancats al trànsit, mentre que a Cantàbria es van veure afectats sis ports i el gel i la neu també van obligar a tancar diferents trams a gairebé una vintena de ports a Castella i Lleó. Així mateix, a les Canàries la neu va afectar la carretera LP-4 a l'altura de Santa Cruz de la Palma, que va quedar intransitable.