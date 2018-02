Cs se situa com a tercer partit en intenció de vot mentre el PP manté el primer lloc

El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener confirma la tendència a la baixa registrada en l'últim indicador pel que fa a la intenció de vot del PP i el PSOE, i situa Ciutadans com a tercera força, per davant de Podem. Segons l'indicador, el PP mantindria la primera posició amb una estimació de vot del 26,3% (-1,7% respecte el mes d'octubre), seguit del PSOE, que obtindria el 23,1% dels vots (un 1,1% més). Ciutadans supera Podem i aconseguiria el 20,7% dels vots (3,2% més que a l'octubre) i la formació de Pablo Iglesias recuperaria part del vot perdut en els últims sondejos i aconseguiria el 19% dels vots (0,5% més que a l'octubre). En solitari, En Comú Podem aconseguiria el 3,7% dels vots (+0,2%) i se situaria per davant d'ERC, amb el 3,4% (+0,7%), i del PDeCAT, amb el 2% (+0,4%). En intenció directa de vot –sense la cuina- la força més votada seria el PSOE, amb un 15,9%, per davant de Ciutadans, amb un 15,7%, del PP, amb un 15,5% i d'Units Podem, amb un 10,6%. A Catalunya la intenció directa de vot inverteix les primeres posicions i situa primer ERC amb un 3,6%, En Comú Podem amb un 1,8% i el PDeCAT amb un 1,4%. El baròmetre es va fer mitjançant 2.500 entrevistes entre el 2 i el 14 de gener, és a dir, després de les eleccions del 21-D i abans que es constituís el Parlament de Catalunya.

Pel que fa a la valoració dels líders polítics, el més puntuat és Albert Rivera, que obté 4,01 punts de mitjana. Per darrere seu se situa Pedro Sánchez, amb un 3,68; Mariano Rajoy, amb un 2,87; i Pablo Iglesias, amb un 2,54. Dels portaveus catalans, Xavier Domènech obté 3,53 punts, Carles Campuzano 3,17 i Joan Tardà 2,71.

Tots els membres del Govern suspenen en valoració dels ciutadans. La millor valorada és la vicepresidenta, amb un 3,58. Per darrere hi ha Isabel García Tejerina (3,27), Íñigo Méndez de Vigo (3,03), Íñigo de la Serna (3), Luis de Guindos (2,98), María Dolores de Cospedal (2,93), Juan Ignacio Zoido (2,90), Fátima Báñez (2,9), Dolors Montserrat (2,87), Rafael Catalá (2,81), Alfonso Dastis (2,71) i Álvaro Nadal (2,62). Tanca la llista Cristóbal Montoro (2,33).

El CIS del mes de gener també recull els principals problemes dels espanyols, que apunten novament a l'atur amb el 65,8% de les respostes (-0,4%), la corrupció, amb el 35,1% (+6,8%), els polítics i la política en general, amb el 24,3% (-3,2%) i els problemes econòmics, amb el 23% (+1,1%) a les primeres posicions. La independència de Catalunya apareix al 14,9% de les respostes, gairebé la meitat que al mes d'octubre, quan ho feia al 29%. Pel que fa al model d'Estat, la primera opció dels enquestats és la continuïtat d'un Estat amb comunitats autònomes com ara, que aconsegueix el 37,9% (-1,3%). Creixen lleugerament els que volen un Estat «amb un únic govern central sense autonomies», amb el 17,9% (+0,4%) i en tercera posició se situen els que volen un Estat on les comunitats tinguin «més autonomia que a l'actualitat», amb el 15,8% (+2,4% respecte a l'octubre). També creixen lleugerament els partidaris que es reconegui a les autonomies la possibilitat de convertir-se en estats independents.