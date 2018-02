Detenen un noi de 14 anys per matar el seu germà de 19

Un nen de 14 anys va ser detingut després de suposadament matar d'una punyalada el seu germà de 19 a Alacant. Pel que sembla, l'agressió es va produir en el marc d'una discussió entre els germans a la cuina, quan el noi presumptament va clavar, una sola vegada, un ganivet al cor al seu familiar.

El succés es va registrar a l'una del migdia, quan es va rebre una trucada al 091. El menor va ser detingut i es va donar trasllat de la seva situació a la Fiscalia de Menors, a la disposició de la qual passarà en les properes 24 hores. L'adolescent no havia tingut problemes amb la justícia ni compta amb antecedents de tipus psiquiàtric.

La patrulla que es va desplaçar en un primer moment va localitzar el menor, que va manifestar que havia apunyalat al seu germà. Els agents van accedir a l'habitatge, on hi havia la mare practicant maniobres de reanimació al seu fill, i li van prendre el relleu, però no van poder fer res per la seva vida. Fins al lloc es van desplaçar una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) i una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU).