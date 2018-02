Moreno referma el seu poder a l'Equador gràcies a la consulta

El «sí» va guanyar en les set preguntes que es van sotmetre a referèndum diumenge a l'Equador, amb més d'un 60 per cent de mitjana, segons els resultats difosos pel Consell Nacional Electoral, el que dóna via lliure al actual mandatari, Lenin Moreno, per desvincular-se completament del seu padrí polític, Rafael Correa.

La pregunta que més suport va aconseguir (73,92 per cent) va ser la que proposa una esmena constitucional «perquè se sancioni tota persona condemnada per actes de corrupció amb la inhabilitació per participar en la vida política i amb la pèrdua dels béns».

La tercera més popular va ser la que suggereix una altra esmena constitucional per «prohibir sense excepció la mineria metàl·lica a àrees protegides, zones intangibles i centres urbans», i la quarta va ser la que advoca per augmentar «la zona intangible» del Parc Nacional Yasuní, amb un 67,46 per cent. Aquestes qüestions tindrien com a objectiu ficar-se a la butxaca les poblacions indígenes, un dels col·lectius que va catapultar Correa a la Presidència.