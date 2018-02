Nova condemna contra Nassar per abusos a tres noies més

El metge nord-americà Larry Nassar, que durant dècades va abusar de centenars de nenes i dones aprofitant-se de la seva feina, va ser sentenciat a una pena de presó d'entre 40 i 125 anys pels delictes comesos sobre tres de les víctimes, pena que se suma a les altres dues condemnes ja dictades. Inicialment, va ser condemnat a 60 anys de presó per possessió de pornografia infantil i al gener va rebre una pena d'entre 40 i 175 anys per abusar de set joves. El comtat d'Eaton, a Michigan, va acollir un tercer judici en el qual va ser condemnat pels abusos de tres víctimes més. «No tinc clar que entenguis que el que vas fer va estar malament i l'impacte devastador que has tingut per a les víctimes, les seves famílies i amics», va afirmar la jutgessa.