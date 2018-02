La UE avisa Londres que trobarà «barreres» fora de la unió duanera

El negociador en cap de la Unió Europea, Michel Barnier, va advertir al Regne Unit que s'enfrontarà a «inevitables barreres» fora de la unió duanera, la sortida de la qual és l'opció preferida pel Govern de Theresa May a l'inici de la segona fase de la negociació del Bexit. «Ha arribat el moment de l'elecció», va advertir Barnier al seu pas per Londres, després de dinar amb la primera ministra a Downing Street i en una breu compareixença davant la premsa amb el ministre del Brexit, David Davis. «El Govern britànic ha deixat perfectament clar el que vol: un acord comercial amb la UE i un acord de duanes per permetre el comerç amb la menor fricció possible», va argumentar Davis, resolent finalment la incògnita dels últims dies i confirmant el viratge definitiu cap al «Brexit dur».

Barnier va advertit que les properes sis setmanes seran crítiques i va destacar que el Regne Unit hauria de «respectar la legislació europea» durant el període de transició, inclosa la «lliure circulació» de persones.

En un gest de complicitat llançat a la facció euroescèptica del seu gabinet i del seu partit, May va declarar la setmana passada la seva intenció d'imposar els seus controls als immigrants europeus a partir de març de 2019. Les seves paraules van ser acollides de mala manera a Brussel·les i van carregar d'incertesa l'inici de la nova fase negociadora. Abans de la reunió entre May i Barnier, un portaveu de Downing Street va reiterar la posició governamental davant la confusió creada en els últims dies. «La posició del Govern va ser fixada el passat mes d'agost», va destacar. «Deixarem la Unió Europea i la unió duanera», va confirmar.