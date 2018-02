Correa assegura que Rajoy aprovava les despeses de les campanyes electorals del PP

El considerat cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, va explicar davant la comissió del Congrés que investiga el presumpte finançament il·legal del PP, que creu que l'actual líder del partit i president del Govern, Mariano Rajoy, era qui aprovava les despeses de les campanyes electorals quan era secretari general i que «és possible» que els mecanismes de finançament irregular del partit, que ell mateix ha reconegut davant la Justícia, continuessin després de 2004, quan el PP va tallar la relació amb el seu entramat empresarial.

Correa, que va comparèixer mitjançant videoconferència des de la presó de Valdemoro, on compleix condemna per «arreglar» contractes per als expositors de Fitur de la Comunitat Valenciana, va avisar a l'inici de la seva intervenció que, seguint el consell del seu advocat i malgrat que volia col·laborar amb la comissió, no respondria a les preguntes que, des del seu punt de vista, afectessin temes que podrien perjudicar el seu dret a la defensa als tribunals.

No obstant això, després d'un primer interrogatori més tens amb el portaveu socialista, Artemi Rallo, després va rebaixar el to i va acceptar respondre moltes de les qüestions que li van plantejar els diferents diputats. Va ser després de preguntes del representant de Units Podem, Txema Guijarro, quan va admetre la possibilitat que els mecanismes de finançament il·legal del partit que ell ha reconegut en seu judicial en relació amb el PP valencià continuessin en la formació després que, després de l'arribada de Rajoy a la presidència del partit, Gènova tallés la seva col·laboració amb les seves empreses.

«És possible que seguissin després», va assenyalar Correa, que va especificar que, tot i que abans havien treballat també per al PP a altres comunitats –Madrid, Castella i Lleó, Galícia, Catalunya o Andalusia–, després d'aquella ruptura amb la direcció estatal ja només van fer negocis amb la formació a València.

Correa va assenyalar que no podia dir si a la seu estatal del partit s'operava exactament igual que a la Comunitat Valenciana i, preguntat si, des del seu punt de vista, el secretari general del partit era qui aprovava en últim terme les despeses del PP en general i de les campanyes electorals en particular, Correa va respondre: «Crec que sí».

Rajoy va ser secretari general entre setembre de 2003 i octubre de 2004, però Correa va deixar clar que, tot i que alguna vegada va poder veure'l per Gènova, mai ha tingut una «relació d'amistat» amb el cap de l'Executiu. A més, malgrat que va admetre que l'habitual era que ells tractessin amb el director de campanya, quan se li va preguntar si ho van fer amb Rajoy en les que ell va dirigir, ho va negar.



Relació amb Sepúlveda

La seva relació, va insistir, era amb el secretari de campanya, Jesús Sepúlveda –llavors marit de l'exministra Ana Mato–, amb qui va tenir una «activitat professional molt estreta». Així, va admetre que li va regalar un Jaguar –i que ell a canvi li va donar un altre vehicle–, però abans que fos alcalde de Pozuelo de Alarcón, i amb la intenció que li seguís fent encàrrecs professionals.

La comissió d'investigació va tancar el seu calendari de compareixences per al que queda de febrer i per al proper mes de març, entre les quals s'inclouen les d'un dels caps de la trama Gürtel, Álvaro Pérez el Bigotes, i les d'exdirigents del Partit Popular com els valencians Francisco Camps i Ricardo Costa i l'exsecretari general del PP madrileny i mà dreta d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados.